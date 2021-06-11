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Україна відкриє нове консульство в США: де з'явиться дипвідомство

11 червня 2021 21:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Посол Оксана Маркарова підписала договір про оренду приміщення, де буде знаходитися дипустанова – це стане четвертим українським генконсульством а Америці

Україна відкриє нове дипломатичне представництво в Сполучених Штатах – генеральне консульство нашої країни з'явиться в місті Х'юстон, штат Техас.

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Про це повідомили в українському посольстві.

11 червня посол в США Оксана Маркарова підписала договір про оренду приміщення, де знаходитиметься нова закордонна дипустанова.

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У посольстві упевнені, що ця мить "стане частиною історії розвитку українсько-американських відносин".

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"Ми надзвичайно раді можливості збільшувати і розвивати українську присутність в американських регіонах. Південь Америки має велику і активну українську громаду, а також великий потенціал для розвитку нових стратегічних напрямів українсько-американського партнерства", – додали дипломати.

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Це стане п'ятою дипломатичною установою України в США. Крім посольства у Вашингтоні, діють також генеральні консульства в Нью-Йорку, Сан-Франциско і Чикаго.

Нагадаємо, що послом України в США Оксана Маркарова була призначена 25 лютого, ставши першою жінкою на чолі дипмісії.

Також повідомлялося, що раніше цьогоріч Україна відкрила перше консульство в Новій Зеландії.

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Про що ще говорять в Україні та світі 11 червня, дивіться у відеосюжеті:

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