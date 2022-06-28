Україна отримає додаткові ракетні системи HIMARS — ЗМІ

Зброя повинна надійти до кінця червня

До України відправлять ще партію HIMARS/Фото: FAYEZ NURELDINE/Getty Images, FADEL SENNA/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Україна отримає додаткові чотири мобільні артилерійські ракетні системи HIMARS. Ймовірно, вони надійдуть до нашої країни до кінця червня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"Ми продовжуємо працювати над нашою безпекою та робимо все можливе, щоб якомога швидше передати цю допомогу українцям. І я думаю, що ви бачите на полі бою те, що українці добре використовують не лише наші системи, але й системи, які вони отримують від наших партнерів і союзників по всьому світу", – сказав чиновник Пентагону.

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну РСЗВ з можливістю стріляй-і-тікай.

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один з підрозділів Lockheed Martin.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв головну проблему з постачанням Україні західної зброї. Також ми писали, що Шольц пообіцяв нову зброю.