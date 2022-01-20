Україна отримає "Стінгери" та "Джавеліни"? ЗМІ дізналися про важливе рішення США

США дозволили постачати Україні військове обладнання американського виробництва

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії відправити ракети та іншу зброю в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням джерела.

Перш ніж передавати третім сторонам американську зброю, країни мають спочатку отримати дозвіл Держдепартаменту.

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Повідомляється, що Естонія може передати Україні протитанкові ракети Javelin, а Литва – ракети Stinger.

Інформацію про те, що уряд США схвалив рішення, яке дає змогу постачати Україні військове обладнання американського виробництва, підтвердив представник Держдепартаменту.

США та їхні союзники об'єднуються, щоб прискорити надання допомоги Україні у сфері безпеки через наростаючу російську агресію.

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Водночас офіційних коментарів від Держдепартаменту стосовно дозволів не надходило.

Хто чим допомагає

Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.

Крім того, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. У тому числі розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні. А ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

В Німеччині не планують постачати зброю Україні, але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну. Саме з цієї причини Німеччина не дозволила використати Британії своє небо для доставки озброєння в Україна. Велика Британія зараз перекидає "легкі протитанкові" озброєння в Україну. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.

Збройні сили України розраховують у межах військової допомоги США отримати шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ. Очікується, що США нададуть Україні шість вертольотів, які раніше належали ВПС Афганістану

Військова допомога Україні

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня 2018 року Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin та 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів. А у жовтні цього року США вирішили продати Україні 150 ракет для протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 39,2 млн доларів.

Також "Сьогодні" з'ясував, яку військову допомогу надають інші країни Україні.