Українці звернулися до Байдена через "Північний потік-2"

Автори просять Байдена до середини серпня скасувати необгрунтовані відмови від санкцій проти компанії Nord Stream 2 / Фото: колаж "Сьогодні"

Українські активісти, політики і громадські діячі звернулися з листом до президента США Джо Байдена, вони просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

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Про це повідомляє "Європейська правда".

"Заява про "Північний потік – 2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій в Сполучених Штатах і військової агресії проти України. Ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю", – йдеться в листі.

Автори пишуть, що заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, порушених проектом і ставить під загрозу допомогу США Україні. Також у листі зазначено, що якщо "Північний потік-2" запрацює, Україні буде набагато важче стримувати російську агресію.

"Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і наносила значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну", – йдеться в листі.

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Автори просять Байдена до середини серпня скасувати необгрунтовані відмови від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і ввести обмеження за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.

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"Північний потік-2" збагатить і розширить можливості ділових кіл в Європі, які служать апологетами авторитарної політики Путіна. Це також дало б Путіну додаткові ресурси для "найму" більшого числа західних політиків, таких як Герхард Шредер і Франсуа Фійон. Це не удар по корупції, і це тільки спонукає Путіна продовжувати підштовхувати Європу. Це не той шлях, по якому Америка повернулася. Буде дуже важко повірити в відновлення влади демократії без перегляду вашого рішення", – йдеться в листі.

Лист підписали 47 осіб. Серед них директор Центру "Нова Європа" Олена Гетьманчук, нардепи Світлана Заліщук, Ярослав Юрчишин, Марія Іонова, Соломія Бобровська, глава правління Фонду DEJURE Михайло Жернаков та інші.

Раніше ми повідомляли, що суд ЄС 15 липня виніс рішення у справі газопроводу OPAL, розгляд якого тяглося з 2016 року. Це рішення є фінальним, воно скасовує рішення Єврокомісії про зняття заборони на доступ російського "Газпрому" до потужностей OPAL. Зняття цієї заборони дозволяло "Газпрому" повністю завантажити газопровід "Північний потік", який качає газ в обхід України.

Нагадаємо, зараз Росія шантажує Європу дефіцитом газу, щоб домогтися вигідних "Газпрому" умов запуску "Північного потоку – 2". Українська сторона сподівається, що Єврокомісія вживе заходів і спробує почати антимонопольне розслідування проти російської компанії.