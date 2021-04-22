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Українці вакцинувалися у США – тепер це може кожен (фото)

22 квітня, 11:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Журналіст "Сьогодні" отримав щеплення проти коронавірусу в США, вакцинуватися може кожен – як це зробити

Українці в США отримали щеплення проти коронавірусної хвороби. Там ще з понеділка, 19 квітня, почали масову вакцинацію.

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Одним із вакцинованих був журналіст "Сьогодні" Юрій Гула.

Тепер отримати щеплення у США можуть абсолютно всі, зокрема і туристи. Головне – мати при собі паспорт.

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Журналісту ввели першу дозу вакцини Moderna, укол зробили просто в аптеці. У закладі поставили ширму між рядами, і туди на призначений час приходять люди. Після уколу людина сидить ще 15 хвилин, після чого може йти.

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Вакцинацію проводять безкоштовно.

Нагадаємо, 21 квітня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 044 людини.

Тим часом у Великій Британії вже понад 10 млн людей отримали дві дози вакцини від коронавірусу- майже кожна п'ята доросла людина.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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США українці вакцинація вакцина коронавірус Moderna
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