Українці вакцинувалися у США – тепер це може кожен (фото)

Журналіст "Сьогодні" отримав щеплення проти коронавірусу в США, вакцинуватися може кожен – як це зробити

Українці в США отримали щеплення проти коронавірусної хвороби. Там ще з понеділка, 19 квітня, почали масову вакцинацію.

Реклама

Одним із вакцинованих був журналіст "Сьогодні" Юрій Гула.

Тепер отримати щеплення у США можуть абсолютно всі, зокрема і туристи. Головне – мати при собі паспорт.

Реклама

Журналісту ввели першу дозу вакцини Moderna, укол зробили просто в аптеці. У закладі поставили ширму між рядами, і туди на призначений час приходять люди. Після уколу людина сидить ще 15 хвилин, після чого може йти.

Вакцинацію проводять безкоштовно.

Нагадаємо, 21 квітня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 044 людини.

Тим часом у Великій Британії вже понад 10 млн людей отримали дві дози вакцини від коронавірусу- майже кожна п'ята доросла людина.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама