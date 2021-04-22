Українці вакцинувалися у США – тепер це може кожен (фото)

Українці в США отримали щеплення проти коронавірусної хвороби. Там ще з понеділка, 19 квітня, почали масову вакцинацію.
Одним із вакцинованих був журналіст "Сьогодні" Юрій Гула.
Тепер отримати щеплення у США можуть абсолютно всі, зокрема і туристи. Головне – мати при собі паспорт.
Журналісту ввели першу дозу вакцини Moderna, укол зробили просто в аптеці. У закладі поставили ширму між рядами, і туди на призначений час приходять люди. Після уколу людина сидить ще 15 хвилин, після чого може йти.
Вакцинацію проводять безкоштовно.
Нагадаємо, 21 квітня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 14 044 людини.
Тим часом у Великій Британії вже понад 10 млн людей отримали дві дози вакцини від коронавірусу- майже кожна п'ята доросла людина.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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