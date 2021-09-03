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Українець запустив в космос ракету. Вона вибухнула

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
3 вересня, 08:35
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Перша місія отримала назву DREAM або FLTA001
Українсько-американська компанія Firefly Aerospace провалила дебютний запуск ракети Alpha в космос. Фото: колаж "Сьогодні"
Українсько-американська компанія Firefly Aerospace провалила дебютний запуск ракети Alpha в космос. Фото: колаж "Сьогодні"

Американська компанія – розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, успішно запустила свою першу ракету Alpha з пускового майданчика, однак місія була перервана через аномалії при польоті.

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Про це повідомила прес-служба компанії в Twitter.

Згідно прямої трансляції запуску ракети в Youtube, пускове вікно відкрилося 3 вересня у період з 4:00 до 8:00 за київським часом. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям. Ракета Alpha стартувала з бази Космічних військ США Ванденберг (штат Каліфорнія).

Ракета успішно стартувала, але через кілька хвилин після старту місію перервали через поки не з'ясовані обставини. У компанії обіцяють надати більше деталей про інцидент.

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Що відомо

Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка веде розробку сімейства РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R & D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із наступним лабораторним тестуванням.

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