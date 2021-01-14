Русский
$ 27,97
34,04
  1. Світові новини
  2. США

"Українські зв'язки": республіканці хочуть ініціювати імпічмент Байдена

14 січня, 11:12

Віталій Семченко Віталій Семченко

Які звинувачення висунуть новому президенту, поки невідомо

Представники Республіканської партії США будуть домагатися імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.

Реклама

Про це заявила новий член Палати представників Марджорі Тейлор Грін, передає The Hill.

"Ми не можемо мати президента Сполучених Штатів, який готовий зловжити президентськими повноваженнями і який може бути легко підкуплений іноземними урядами, китайськими енергетичними компаніями, українськими енергетичними компаніями, тому 21 січня я звернуся до статей про імпічмент стосовно Джо Байдена", – сказала вона.

Республіканка не уточнила, які саме звинувачення вона збирається висунути новообраному президенту для обґрунтування імпічменту. Однак в інтерв'ю вона згадала "українські зв'язки" Байдена під час його роботи на посаді віцепрезидента.

Про що йдеться?

Грін говорить про скандал, в якому фігурує сам Байден і його син Хантер. Останній до весни 2019 року входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Реклама

У жовтні 2020 року газета New York Post стверджувала, що Байден-старший скористався своїм впливом, щоб Віктора Шокіна звільнили з посади генпрокурора України.

В тренді
Археологи знайшли найдавніший наскельний малюнок тварини: фото

За однією з версій, тодішній віцепрезидент домагався звільнення Шокіна, оскільки генпрокурор розслідував пов'язану з Burisma справу.

Навіть більше, у травні 2020 року народний депутат Андрій Деркач опублікував аудіозаписи, згідно з якими Байден нібито домовився з експрезидентом Петром Порошенко, що Штати виділять мільярд доларів в обмін на відставку Шокіна.

Як повідомляли раніше, чинний президент США Дональд Трамп отримав звинувачення від нижньої палати Конгресу - Палати представників – у тому, що підбурював до насильства проти уряду, тому було прийнято рішення про імпічмент.

Також сайт "Сьогодні" розповідав, стосовно кого з американських лідерів запускали процедуру імпічменту.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США імпічмент республіканці Burisma Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірників
Конгрес США продовжив підтверджувати голоси вибірниківСША
"Він поверне Крим Україні": екстравагантний боксер висловив несподівану версіюБокс
На відео штурму Капітолія почули фрази російською
На відео штурму Капітолія почули фрази російськоюСША
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
"Сімпсони" давно передбачили "майдан" в США: до Армагеддону залишилося 13 днівСША
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекорд
Штурм Капітолія підняв ціну на біткоїн. Курс побив новий рекордКриптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти