Український борщ смакували в Нью-Йорку: у ресторані провели традиційну вечерю (фото)

У найвідомішому українському ресторані Нью-Йорка "Веселка" пройшла українська вечеря. Наш борщ куштували голівудські зірки.
Про це повідомляє "Сьогодні".
У ресторані зібралися кращі шеф-кухарі міста.
Також там журналісти зустріли найуспішнішу голлівудську зірку родом з України – Іванну Сахно.
Українську вечерю провели в рамках популяризації борщу. Організатори хочуть, щоб нашу страву знали в усьому світі і незабаром внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" приєдналися до кулінарної освіти і знайомили жителів США біля Капітолію зі смаком справжнього борщу.
Крім того, рецепт борщу з українського села надрукували на сторінках авторитетного видання New York Times. Як правильно готувати українську страва газеті розповіла Ольга Габро з Борщева Житомирської області.
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