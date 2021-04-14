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Український борщ смакували в Нью-Йорку: у ресторані провели традиційну вечерю (фото)

14 квітня, 16:59

Тетяна Очеретяна , Юрій Гула

У рамках популяризації борщу в світі у США провели українську вечерю, там були і зірки родом з України

У найвідомішому українському ресторані Нью-Йорка "Веселка" пройшла українська вечеря. Наш борщ куштували голівудські зірки.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

У ресторані зібралися кращі шеф-кухарі міста.

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Також там журналісти зустріли найуспішнішу голлівудську зірку родом з України – Іванну Сахно.

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Українську вечерю провели в рамках популяризації борщу. Організатори хочуть, щоб нашу страву знали в усьому світі і незабаром внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" приєдналися до кулінарної освіти і знайомили жителів США біля Капітолію зі смаком справжнього борщу.

Крім того, рецепт борщу з українського села надрукували на сторінках авторитетного видання New York Times. Як правильно готувати українську страва газеті розповіла Ольга Габро з Борщева Житомирської області.

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США борщ Нью- Йорк ресторани вечеря українська кухня

Джерело: Сьогодні

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