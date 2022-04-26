Блінкен після візиту в Київ заявив, що українці — міцна нація

Держсекретар США зробив заяву після візиту в столицю України

Блінкен зазначив, що українці — міцна нація/Фото: Офіс президента, колаж: "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва заявив, що український народ стоїть міцно на захисті своєї держави. Сполучені Штати разом з партнерами роблять все для підтримки українців.

Про це Блінкен написав у Twitter.

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"Українці стійкі, вони міцно стоять, і вони роблять це за підтримки, яку ми координуємо буквально з усього світу", — написав держсекретар США.

Візит Блінкена й Остіна до Києва

Прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров розсекретив деталі зустрічі президента України із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Ціль візиту полягала не в конкретних домовленостях і миттєвих результатах.

"Ця зустріч була для іншого. Ця зустріч була для того, щоб узгодити позиції, щоб наші поважні гості своїми очима побачили, що відбувається в Україні, чого потребує Україна, яку допомогу треба надати Україні для того, щоб вона успішно й далі протистояла Російській Федерації", – зазначив Никифоров.

За словами прессекретаря Офісу президента, три години Зеленський із гостями обговорювали ряд ключових пунктів порядку денного за такими темами, як оборонна допомога Україні, фінансова допомога, санкції, розблокування чорноморських портів і гарантії безпеки в майбутній післявоєнній конструкції.

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"Говорячи про результати, результат загальний такий: це конкретне розуміння Сполученими Штатами потреб України, конкретне розуміння Сполученими Штатами поточної ситуації в Україні, воєнної, фінансової, політичної, економічної, і конкретне розуміння того, що Україні треба для боротьби. Оце головний результат, а вже результати конкретні, із підписами будуть потім, на наступних зустрічах", – розповів Никифоров

На відміну від зустрічі президента Зеленського із Борисом Джонсоном, візит представників США був більш стриманим.

"Зустріч відбувалася за погодженням сторін, тобто ніяких несподіванок, ніяких прогулянок не було. Пан Блінкен, пан Остін прибули в Офіс президента, провели перемовини і поїхали. Загалом без усяких неформальних спілкувань", – додав прессекретаря Офісу президента.

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