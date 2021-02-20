Українсько-американська ракета Antares вивела на орбіту корабель з вантажем NASA (відео)

У суботу, 20 лютого, близько 19:36 за київським часом з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) успішно запустили ракету-носій середнього класу Antares, яка вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus з 3629 кг вантажу NASA для міжнародної космічної станції (МКС).

Реклама

Про це повідомила прес-служба Державного космічного агентства України.

Українське Конструкторське бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювало підтримку пуску, прийому і обробки телеметричної інформації.

"Підготовка PH "Антарес", її випробування та пуск проведені за участю фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС", – нагадали в космічному агентстві.

Зазначається, що відправлений на МКС вантаж NASA складається з провізії і речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень, обладнання для станції і виходу у відкритий космос, комп'ютерів і комплектуючих, кубсатів.

В тренді США відмовилися відправляти людину на Місяць до 2024 року

Реклама

Antares складається з двох ступенів і космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП "КБ "Південне" і виготовило ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та ін. Головний розробник ракети-носія – американська корпорація Northrop Grumman.

Загалом з 2013 року ракета-носій Antares стартувала 14 разів, причому 13 з них – успішно.

Нагадаємо, попередній запуск ракети-носія Antares відбувся в жовтні 2020 року, загалом за минулий рік ракету запускали двічі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама