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Переміг Місяць, але програв раку. Помер легендарний астронавт Майкл Коллінз

28 квітня, 20:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Коллінз перебував на борту "Аполлона-11", який вперше доставив на єдиний супутник Землі людини – в живих з екіпажу залишився тільки Базз Олдрін

У США пішов з життя астронавт Майкл Коллінз – другий з трьох членів космічного екіпажу, який вперше висадився на Місяці.

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Про це члени його сім'ї повідомили 28 квітня на сторінці астронавта в Twitter.

Коллінз помер на 91-му році життя, причиною його смерті став рак.

"Свої останні дні він провів у спокої, оточений членами сім'ї", – пишуть його рідні, зазначаючи що виклик у вигляді онкозахворювання він зустрів смиренно.

Майкл Коллінз. Фото: REUTERS/Joe Skipper
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Майкл Коллінз. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Сім'я Коллінза попросила поважати їхнє право на приватність.

Нагадаємо, що Майкл Коллінз, Базз Олдрін і Ніл Армстронг знаходилися на борту корабля "Аполлон-11", який вперше в історії висадив людину на Місяці. Це сталося 20 липня 1969 року – коли Армстронг і Олдрін ступили на поверхню єдиного супутника Землі, Коллінз залишався в командному модулі на навколомісячній орбіті.

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Ніл Армстронг, Майкл Коллінз і Базз Олдрін

Ніл Армстронг, Майкл Коллінз і Базз Олдрін / Фото: NASA

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На сьогодні в живих з них лишився тільки Базз Олдрін. Армстронг помер в 2012 році.

Нагадаємо, що останніми людьми, що побували на Місяці, вважаються астронавти NASA Харрісон Шмітт і Юджин Сернан. Однак цього місяця США уклали контракт з компанією SpaceX на будівництво космічного модуля, який зможе знову доставити людину на супутник.

При цьому власник компанії Ілон Маск впевнений, що це може статися до 2024 року, хоча в NASA в це і не вірять.

А про плани українського космічного агентства ви можете дізнатися у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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