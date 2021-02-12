Помер легендарний джазовий музикант Чик Коріа

Американський джазовий піаніст і композитор Чік Коріа помер у вівторок у віці 79 років.

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Про це йдеться на офіційному сайті музиканта.

"З найбільшим сумом ми повідомляємо, що 9 лютого Чик Коріа помер у віці 79 років від рідкісної форми раку, який був діагностований лише недавно", – йдеться в повідомленні.

Причиною смерті стала рідкісна форма раку, яку діагностували у музиканта недавно. Його не стало 9 лютого, але офіційно про смерть зірки повідомили тільки зараз.

Чик Коріа – один з найбільш впливових і авторитетних джазових музикантів світу, володар більш ніж двох десятків премій Grammy і більше 40 номінацій на цю найпрестижнішу нагороду в галузі звукозапису, а також безлічі інших міжнародних премій.

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раніше видавець і власник американського порножурнала Hustler Ларрі Флінт помер у віці 78 років.

Нагадаємо, відомий російський актор Віталій Альшанський був знайдений в своїй квартирі без свідомості 4 лютого. По прибуттю швидка констатувала смерть зірки.

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