Помер останній бітник Лоуренс Ферлінгетті

Легендарний поет і видавець трохи не дожив до ста двох

У Сан-Франциско на 101-му році життя помер поет і видавець Лоуренс Ферлінгетті, повідомляє The New York Times, посилаючись на представників його родини. Він був останнім письменником з покоління бітників – представником однієї з найгучніших літературних течій ХХ століття в американській літературі. Причиною смерті називають захворювання легень.

Реклама

За свою кар'єру Ферлінгетті випустив понад 30 поетичних збірок. Також він відкрив у 1953 році книжковий магазин City Lights, який став культовим для читачів біт-літератури, до якої належали такі уславлені поети і письменники, як Джек Керуак, Вільям Берроуз, Аллен Гінзберг та інші.

У 1956 році Ферлінгетті був заарештований після того, як випустив поему Аллена Гінзберга "Крик". Тираж книги був вилучений поліцією, а сам видавець постав перед судом у справі про образу благопристойності. Однак Ферлінгетті виграв справу в суді, і вона стала в США однією з перших гучних справ у боротьбі з державною цензурою.

Нагадаємо, що 11 лютого в США на 79-му році життя помер Ларрі Флінт, видавець журналу Hustler. За життя Флінт прославився не тільки як скандальний видавець, а ще і як борець із цензурою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама