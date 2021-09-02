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Урагану "Іда" в США: кількість жертв зросла до 15 чоловік

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 20:58
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У кількох штатах оголошено надзвичайний стан, ведуться рятувальні та відновлювальні роботи
Нью-Йорк постраждав від повені. Фото: колаж "Сьогодні"
Нью-Йорк постраждав від повені. Фото: колаж "Сьогодні"

15 чоловік загинули в результаті урагану "Іда", який обрушився на США на початку цього тижня. За даними ЗМІ, дев'ять чоловік загинули в штаті Нью-Йорк, п'ять – в штаті Нью-Джерсі і один – в штаті Меріленд. Раніше повідомлялося про вісім загиблих.

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Про це повідомляє CNN .

У середу в Нью-Йорку були масштабні повені. У місті призупинили роботу всіх ліній метрополітену.

У кількох штатах оголошено надзвичайний стан, ведуться рятувальні та відновлювальні роботи. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розповів, що в місті рятувальників чекають сотні чоловік.

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На цей момент в США близько 1,17 млн чоловік не мають доступу до електрики, більше 900 тис. з них – в штаті Луїзіана.

Ураган "Іда" обрушився на Луїзіану на початку цього тижня, після чого вирушив на північ країни і викликав повені в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут.

Що кажуть влади

Раніше в четвер президент США Джо Байден подякував рятувальникам, які працювали в ніч, коли найсильніший дощ обрушився на Нью-Йорк.

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Він повідомив, що Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях готове надати постраждалим штатам державну підтримку.

Раніше ми писали:

  • Через ураган "Іда" в околицях Нового Орлеана найбільша річка Північної Америки Міссісіпі текла в зворотному напрямку зі швидкістю приблизно 1,5 м / с. Останній раз таке було під час урагану "Катріна" 16 років тому.
  • Була зафіксована перша жертва урагану "Іда" в Сполучених Штатах. Одна людина загинула, коли сильний вітер повалив дерево в штаті Луїзіана.

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