Вже 23. У США ще один штат визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата представників американського штату Техас одноголосно визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

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Текст Резолюції №253 опублікованій на офіційному сайті законодавчого органу.

"Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає ноябрь 2021 року місяцем пам'яті жертв геноциду в Україні і закликає жителів штату задуматися про Голодомор і вшанувати пам'ять загиблих", – йдеться в документі.

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Як відзначає Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, Техас став двадцять третім американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

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Нагадаємо, в кінці 2018 року обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом. Однак для остаточного визнання потрібне рішення адміністрації США. Визнання на рівні кожного штату підсилює позицію про остаточне визнання Голодомору геноцидом.