Вже понад 30% населення! У США повну COVID-вакцинацію пройшли 78,5 млн осіб

У США повністю вакцинованими від COVID-19 в країні вважаються 78,5 млн осіб або понад 30% населення.

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Про це повідомляє CNN.

Крім того, близько 48% дорослих отримали хоча б одну дозу вакцини. Серед людей похилого віку понад 64% повністю вакциновані і 80% отримали хоча б одну дозу.

З початку вакцинації американці отримали 198 317 040 ін'єкцій COVID-препаратом, а середній добовий показник введених доз досягає 3,3 мільйони.

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Раніше директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що людям, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом Pfizer, через деякий час доведеться прийняти не дві, а три ін'єкції для підтримки імунітету.

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Тим часом в Україні ситуація з вакцинацією невтішна – 14 квітня вакцину отримали тільки 744 людини, а в Черкаській області не зробили і зовсім жодного щеплення. Вакцинація там призупинилася ще 10 квітня.

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