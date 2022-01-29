Байден найближчим часом перекине війська в країни НАТО Східної Європи

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден найближчим часом відправить війська в країни НАТО Східної Європи. За його словами чисельність військ буде невеликою.
Про це повідомляє Reuters.
Деталі
Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8 500 військових, розміщених на території Штатів, щоб швидко дислокувати їх у Східну Європу у разі повномасштабної війни Росії проти України.
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У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати РФ, а також президенту Володимиру Путіну, що Штати залишаються вірні принципу колективної безпеки НАТО.
Загроза вторгнення з РФ
- Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти своїх військових для того, щоб звинуватити у цьому Україну.
- Американське агентство Bloomberg із посиланням на обізнане джерело заявляло у листопаді 2021 року, що Кремль нібито готує напад на Україну у січні.
- Пізніше стало відомо, що ці плани було відкладено через погоду. М'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ.