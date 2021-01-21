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На честь нового президента Байдена: над Вашингтоном прогримів грандіозний феєрверк (фото)

21 січня, 05:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Байден і перша леді дивилися грандіозний феєрверк з Білого дому

У США захід, присвячений інавгурації нового президента Джо Байдена підійшов до кінця і завершився видовищним феєрверком над Вашингтоном.

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Як повідомляє CNN, президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден перебували на балконі Блакитної кімнати в Білому домі.

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Водночас віце-президент Камала Харріс і її чоловік Дуг Емхофф спостерігали з меморіалу Лінкольна і слухали пісню Firework, яку виконала Кеті Перрі.

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Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці

Під час своєї інавгураційної промови Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати безліч проблем, з якими наразі стикається нація.

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Ми також писали, що світові лідери привітали нового президента США Джо Байдена і віце-президента Камалу Харріс з історичною інавгурацією і побажали успіхів всій команді.

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Нагадаємо, інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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США інавгурація Джо Байден
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