На честь нового президента Байдена: над Вашингтоном прогримів грандіозний феєрверк (фото)

У США захід, присвячений інавгурації нового президента Джо Байдена підійшов до кінця і завершився видовищним феєрверком над Вашингтоном.
Як повідомляє CNN, президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден перебували на балконі Блакитної кімнати в Білому домі.
Водночас віце-президент Камала Харріс і її чоловік Дуг Емхофф спостерігали з меморіалу Лінкольна і слухали пісню Firework, яку виконала Кеті Перрі.
Під час своєї інавгураційної промови Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати безліч проблем, з якими наразі стикається нація.
Ми також писали, що світові лідери привітали нового президента США Джо Байдена і віце-президента Камалу Харріс з історичною інавгурацією і побажали успіхів всій команді.
Нагадаємо, інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.
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