В день інавгурації Байдена прихильники Трампа вийшли на протести (фото)

Лише кілька десятків осіб вирішили протестувати

У США в день інавгурації нового президента Джо Байдена 20 січня в штатах Мічиган, Джорджія, Флорида і Нью-Гемпшир на протести вийшли прихильники екс-президента Дональда Трампа.

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Однак, як повідомляє USA Today, їх було вкрай мало.

На вулицях Вашингтона було тихо, і охорона була посилена протягом дня.

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Представники Департаменту поліції округу Колумбія і поліції Капітолію США розповіли, що в день інавгурації арештів не було.

Доступ до центральних вулиць в Вашингтоні блокували бетонні огорожі, сітчасті огорожі, які були встановлені напередодні, і військові вантажівки.

Нагадаємо, інавгурація нового американського президента Джо Байдена відбулася перед Капітолієм у Вашингтоні. Крім Байдена, заступила на свою посаду і перший темношкірий віце-президент Камала Харріс.

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Також обраний президент США Джо Байден оголосив день своєї інавгурації 20 січня національним вдень єдності.

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