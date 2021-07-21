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У Держдепі спростували прохання до України утриматися від критики щодо "Північного потоку – 2"

21 липня 2021 21:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Дерек Шолле стверджує, що США і Німеччина домовилися про істотну підтримку українського енергетичного сектору

Дерек Шолле висловився про "прохання" не критикувати "Північний потік - 2" / колаж "Сьогодні"

Дерек Шолле висловився про "прохання" не критикувати "Північний потік - 2" / колаж "Сьогодні"

Радник Державного департаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле заявив, що інформація, нібито адміністрація США закликала Україну утриматися від критики "Північного потоку-2", не відповідає дійсності.

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Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це не правда. Україна – демократична країна і у неї є свій голос. Ми прагнемо до близького конструктивного партнерства... в якому ми б відстоювали наші спільні інтереси", – зазначив Шолле.

Він додав, що США дійсно обговорювали з німецькими колегами питання енергетичного безпеки України.

"Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику, але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність", – стверджує радник Держдепу.

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Нагадаємо, напередодні видання Politico повідомило, що адміністрація президента США нібито закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

Варто зазначити, що в Офісі президента України спокійно поставилися до чуток про нібито прохання Адміністрації США не критикувати угоду про "Північний потік – 2", оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського у США.

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