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У Держдепі продовжують наполягати, що роблять все для зупинки "Північного потоку – 2"

19 травня, 22:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Незважаючи на чутки про відмову адміністрації Байдена від санкцій, США стверджують, що мають намір просувати енергетичну безпеку Європи

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2"

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" / Фото: Getty Images

Сполучені Штати мають намір продовжувати використовувати всі доступні способи, щоб зупинити реалізацію проекту "Північний потік – 2" і не допустити "хижацької поведінки Росії". Така заява була зроблена на тлі чуток про те, що адміністрація Байдена хоче відмовитися від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG.

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Про це заявила заступниця представника Держдепартаменту США Джаліна Портер під час телефонного брифінгу у середу, передає "Інтерфакс".

"Адміністрація прихильна до використання всіх доступних способів, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік – 2", – сказала Портер.

Вона додала, що США мають намір просувати "енергетичну безпеку Європи", щоб не допустити "хижацької поведінки Росії".

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір накласти, але потім негайно скасує санкції проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Причому відповідні плани США підтвердив голова МЗС Німеччини Гайко Маас після після телефонної розмови з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Напередодні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2" у Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проєкту, який призводить до підриву безпеки в регіоні.

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