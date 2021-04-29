США продовжать захищати Україну: про що Байден збирається говорити з Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір на підготовлюваній зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним обговорити захист суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.
Про це повідомив помічник глави Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у ефірі телеканалу MSNBC.
Салліван зазначив, що Байден все ще розраховує на "стабільні відносини" з Росією і досягнення згоди дипломатичним шляхом.
"Буде обговорюватись ціле коло питань в наших відносинах, в тому числі – суверенітет і територіальна цілісність України. Байден має намір дотримуватися цього плану, якщо нам вдасться домовитися про відповідні місце і час", – заявив він.
Салліван додав, що США разом з партнерами твердо мають намір захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
"Ми й надалі маємо намір це робити (захищати Україну. – Ред.), але хочемо здійснювати це через дипломатичні канали високого рівня, а не шляхом публічних ультиматумів", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні, але її проведення залежить від багатьох факторів.
Водночас, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, зустріч президентів США і Росії може відбутися вже в майбутні тижні, принаймні така пропозиція надійшла від американського лідера Джо Байдена.