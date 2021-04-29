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США продовжать захищати Україну: про що Байден збирається говорити з Путіним

29 квітня, 02:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент США все ще розраховує на "стабільні відносини" з Росією і досягнення згоди дипломатичним шляхом

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір на підготовлюваній зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним обговорити захист суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.

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Про це повідомив помічник глави Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у ефірі телеканалу MSNBC.

Салліван зазначив, що Байден все ще розраховує на "стабільні відносини" з Росією і досягнення згоди дипломатичним шляхом.

"Буде обговорюватись ціле коло питань в наших відносинах, в тому числі – суверенітет і територіальна цілісність України. Байден має намір дотримуватися цього плану, якщо нам вдасться домовитися про відповідні місце і час", – заявив він.

Салліван додав, що США разом з партнерами твердо мають намір захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

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"Ми й надалі маємо намір це робити (захищати Україну. – Ред.), але хочемо здійснювати це через дипломатичні канали високого рівня, а не шляхом публічних ультиматумів", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні, але її проведення залежить від багатьох факторів.

Водночас, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, зустріч президентів США і Росії може відбутися вже в майбутні тижні, принаймні така пропозиція надійшла від американського лідера Джо Байдена.

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