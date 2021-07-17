У липні не буде зустрічі Байдена і Зеленського. Коли вона відбудеться

У США пропонують провести переговори двох лідерів до Дня Незалежності України

Відстрочка переговорів викликала невдоволення української сторони / Фотоколаж "Сегодня"

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена може відбудуться в серпні, а не в липні, як неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

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Про це повідомляє ZN.UA

Джерела видання повідомляють, що Вашингтон пропонує Києву провести зустріч Зеленського і Байдена в кінці серпня, але до Дня Незалежності України. Це викликає крайнє незадоволення української сторони.

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Виявилося, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень. Це сталося після помилки Банкової, коли українська сторона невірно передала сенс бесіди Зеленського з Байденом і приписала главі Білого дому підтримку надання Україні ПДЧ в НАТО.

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Крім того, під час обговорень Білий дім викреслив слово "липневий" з українського повідомлення про візит Зеленського в США.

Раніше у Вашингтоні заявили, що точна дата візиту президента України Володимира Зеленського в США все ще невідома.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського в США.