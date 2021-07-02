У Канаді і США справжнє пекло: спека-вбивця губить людей і спалює цілі села

Тепловий купол заблокував на південному заході Канади і північному заході США обмін повітряних мас, що охолоджують повітря – погода тут схожа на скороварку

Погода влаштувала канадцям справжнє пекло, пережити яке пощастило не всім. Фото: колаж "Сьогодні"

На південний захід Канади і північно-західні штати США обрушилася аномальна спека, з якою можуть бути пов'язані сотні смертей і багато лісових пожеж.

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"Сьогодні" розбиралися, як розвивалися події в охоплених такими екстремальними умовами містах і чим вони могли бути викликані.

Рекорд за рекордом

Першим дзвіночком стала звістки з канадського Літтона в провінції Британська Колумбія. 27 червня в цьому місті був встановлений температурний рекорд для всієї Канади – 46,6 градусів тепла. Однак в два наступні дні стовпчики термометрів повзли тільки вгору сягнувши 28 і 29 червня 47,9 і 49,6 градусів відповідно.

Це призвело до того, що 30 червня навколо міста спалахнули лісові пожежі – до вечора весь Літтон отримав наказ про обов'язкову евакуацію.

"Приблизно за 15 хвилин все місто було охоплено полум'ям. Більшість людей просто хапали своїх домашніх тварин, ключі, сідали в свої машини і їхали", – каже мер Ял Полдерман.

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Більшість жителі Литтона залишилися без даху над головою / Фото: Reuters

За його словами, полум'я знищило близько 90% селища, в якому проживали близько 250 осіб. Також в Британській Колумбії були пошкоджені гідроелектростанції.

Absolutely mind-blowing wildfire behavior in British Columbia.



Incredible & massive storm-producing pyrocumulonimbus plumes. pic.twitter.com/kH39IuX1ez - Dakota Smith (@weatherdak) July 1, 2021

Погода-вбивця

Жертвами такої аномальної спеки в Північній Америці стали сотні осіб.

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Головна коронерка Британської Колумбії Лайза Лапуант повідомила, що в Британській Колумбії померли не менш як 486 осіб – це втричі вище, ніж реєструють зазвичай.

Таку спеку багато канадців вважають за краще проводити біля водойм. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

"Ми вважаємо одним із чинників багатьох з цих смертей спеку. Але ця версія вимагає підтвердження", – сказала Лапуант 30 червня.

Крім того, а американському штаті Вашингтон з екстремальною погодою зв'язали загибель 20 осіб, а в Орегоні – понад 60 осіб.

Фото: ESA

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"Попередня причина смертей – гіпертермія. Померлі були віком від 44 до 97 років ... Багато з них страждали від серйозних захворювань і багатьох знайшли наодинці. У них не було ані кондиціонера, ані вентилятора", – заявила орегонська влада.

У низці американських міст теж фіксують температурні рекорди – вище 46 градусів температура піднялася в Сіетлі, Портленді та інших населених пунктах.

Під куполом спеки

В Орегоні люди рятуються від спеки в спеціальних охолоджуваних центрах. Фото: REUTERS/Maranie Staab

Таку ситуацію пов'язують з атмосферним явищем під назвою "тепловий купол". Це нерухома зона високого тиску, ефект від якого порівнюють зі скороваркою – вона утримує тепле повітря, блокуючи обмін повітряних мас, які охолоджують повітря.

Інтенсивність цієї події настільки статистично рідкісна, що її спостерігають "раз на кілька тисяч років". Однак зміни клімату та антропогенний вплив можуть призвести до того, що такі екстремальні ефекти відбуватимуться частіше.

Наприклад, американські метеорологи вже прогнозують новий гребінь високого атмосферного тиску на заході США, тому не виключено, що цього місяця будуть встановлені нові температурні рекорди.

Нагадаємо, що в програмі спостереження за Землею Copernicus назвали минулий 2020 рік найспекотнішим за всю історію метеоспостережень в Європі. Однак 2021 рік може побити рекорд попереднього.