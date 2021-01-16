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У Капітолій намагався проникнути озброєний чоловік із фальшивою перепусткою

16 січня, 21:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Жителя Вірджинії затримали на одному з поліцейських кордонів

У Сполучених Штатах поліція Капітолію заарештувала чоловіка з Вірджинії, який намагався проїхати через контрольно-пропускний пункт у центрі Вашингтона за підробною інавгураційною перепусткою. У нього виявили заряджений пістолет і понад 500 патронів.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в поліції.

Чоловік на ім’я Веслі Аллен Біллер близько 18:30 під'їхав на своєму пікапі до одного з кордонів з поліцейських машин недалеко від Капітолію і пред'явив офіцерам "несанкціоновану інавгураційну посвідку".

Коли поліцейські запитали Біллера, чи є у нього зброя, він відповів, що у нього в підлокітнику в кабіні є напівавтоматичний пістолет Glock – він був заряджений 17 патронами.

Поліція вилучила пістолет і 509 патронів, патрони для дробовика і магазин для пістолета.

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Нагадаємо, раніше служба безпеки Капітолія попередила законодавців про те, що тисячі радикально налаштованих прибічників чинного президента Дональда Трампа планують знову штурмувати будівлю Конгресу у день інавгурації Джо Байдена. Також спецслужбам стало відомо про загрози штурму Білого дому і Верховного суду США.

6 січня дебати в Конгресі США про результати виборів були перервані через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ. В результаті сутичок загинули п'ятеро людей, зокрема й поліцейський.

Зараз у Капітолії для охорони його від можливих нападів перебувають сотні бійців Нацгвардії США.

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США зброя затримання поліція Капітолій напад
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