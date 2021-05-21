У США знайшли докази витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані

Американські дипломати в Китаї ще в 2017 році заявляли, що в Ухані проводять небезпечні дослідження без дотримання протоколів безпеки

/ Фото: REUTERS

Республіканці в Комітеті з розвідки Палати представників Сполучених Штатів стверджують, що є "серйозні побічні докази" того, що спалах COVID-19 виник у результаті витоку з Уханьского інституту вірусології в Китаї.

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Про це йдеться в доповіді членів комітету, передає Fox News.

Доповідачі закликають уряд США чинити "більший тиск на Китай", щоб забезпечити "повне і достовірне розслідування" походження глобальної пандемії.

"Експертам у сфері охорони здоров'я і уряду США вкрай важливо зрозуміти, як виник вірус COVID-19, щоб запобігти або швидко пом'якшити наслідки майбутніх пандемій", – зокрема йдеться в доповіді.

Республіканці наголосили, що міжнародні зусилля з виявлення справжнього джерела вірусу були фактично заблоковані Китаєм.

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"Тим не менш, серйозні побічні докази викликають серйозні побоювання, що спалах COVID-19 міг бути витоком з Уханьского інституту вірусології", – зазначають вони.

Як один із доказів у доповіді наводиться "історія витоків в дослідницьких лабораторіях, що призводять до інфекцій" і попередження американських дипломатів в Китаї ще в 2017 році про те, що лабораторія в Ухані проводить "небезпечні дослідження" коронавірусів "без дотримання необхідних протоколів безпеки, що може призвести до випадкового спалаху вірусу і пандемії".

Також наголошується, що ще восени 2019 року з'явилися повідомлення, що кілька дослідників з лабораторії Ухані захворіли з симптомами, схожими на COVID-19, а також про "причетність китайських військових до роботи лабораторії".

"Навпаки, з'явилося мало непрямих доказів на підтримку твердження КНР про те, що COVID-19 був природним явищем, перейшовши з інших видів на людину", – заявили представники Комітету з розвідки.

Нагадаємо, згідно з висновками екпертів ВООЗ, які розслідували походження коронавірусу, "вкрай малоймовірно", що його спалах міг початися внаслідок витоку інфекції з лабораторії. Вони також заявили, що і ринок міг і не бути первинним джерелом спалаху і "однозначний висновок зробити не можна".

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