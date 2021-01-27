Русский
$ 28,15
34,19
  1. Світові новини
  2. США

У світі понад 100 млн осіб інфікувалися коронавірусом

27 січня, 06:54

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільше хворих фіксують в США

У світі за весь час пандемії коронавірусу число зафіксованих випадків досягло 100 243 101.

Реклама

За статистикою, майже 1,3% населення світу інфіковано COVID-19.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 фіксують в таких країнах:

  • США – 25 437 228;
  • Індія – 10 676 838;
  • Бразилія – 8 933 356;
  • Росія – 3 716 228;
  • Велика Британія – 3 700 268.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, найбільше летальних випадків в таких країнах:

В тренді
Квіти, трактори й кийки: фермери зірвали "свято року" в Індії (фото і відео)
  • США – 425 062;
  • Бразилія – 218 878;
  • Індія – 153 587;
  • Мексика – 152 016;
  • Велика Британія – 100 359.

Водночас тих, хто поборов вірус, найбільше в Індії – 10 345 985 осіб.

Реклама

Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке з'являтиметься знову.

Також в ВООЗ заявляли, що світ не повинен вважати знищення або викорінення нового коронавірусу критерієм успіху.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США мир вірус коронавірус пандемія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умова
Яценюк: Байден допоможе Україні проти Росії, але є умоваПолітика
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти Путіна
Росіє, увага! Якою буде політика Байдена проти ПутінаПолітика
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиціСША
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію Криму
Новий голос Америки: що говорив Джо Байден про Україну, Росію та окупацію КримуСША
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонили
Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонилиСША
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали Гарріс
Чому вся увага в США зараз прикута до Камали ГаррісПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти