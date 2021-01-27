У світі понад 100 млн осіб інфікувалися коронавірусом

У світі за весь час пандемії коронавірусу число зафіксованих випадків досягло 100 243 101.
За статистикою, майже 1,3% населення світу інфіковано COVID-19.
Найбільшу кількість випадків COVID-19 фіксують в таких країнах:
- США – 25 437 228;
- Індія – 10 676 838;
- Бразилія – 8 933 356;
- Росія – 3 716 228;
- Велика Британія – 3 700 268.
Від ускладнень, викликаних COVID-19, найбільше летальних випадків в таких країнах:
- США – 425 062;
- Бразилія – 218 878;
- Індія – 153 587;
- Мексика – 152 016;
- Велика Британія – 100 359.
Водночас тих, хто поборов вірус, найбільше в Індії – 10 345 985 осіб.
Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке з'являтиметься знову.
Також в ВООЗ заявляли, що світ не повинен вважати знищення або викорінення нового коронавірусу критерієм успіху.
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