У світі понад 100 млн осіб інфікувалися коронавірусом

У світі за весь час пандемії коронавірусу число зафіксованих випадків досягло 100 243 101.

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За статистикою, майже 1,3% населення світу інфіковано COVID-19.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 фіксують в таких країнах:

США – 25 437 228;

Індія – 10 676 838;

Бразилія – 8 933 356;

Росія – 3 716 228;

Велика Британія – 3 700 268.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, найбільше летальних випадків в таких країнах:

США – 425 062;

Бразилія – 218 878;

Індія – 153 587;

Мексика – 152 016;

Велика Британія – 100 359.

Водночас тих, хто поборов вірус, найбільше в Індії – 10 345 985 осіб.

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Раніше в ВООЗ попередили: є велика ймовірність, що коронавірусна інфекція стане ендемічним захворюванням, яке з'являтиметься знову.

Також в ВООЗ заявляли, що світ не повинен вважати знищення або викорінення нового коронавірусу критерієм успіху.

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