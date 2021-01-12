У Moderna оцінили імунітет від своєї COVID-вакцини

У компанії вважають, що дію їхньої вакцини можна продовжити

В американській біотехнологічній компанії Moderna вважають, що їхня COVID-вакцина надає захист від коронавірусу як мінімум на рік.

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Як повідомляє CNN, про це на щорічній конференції JP Morgan з охорони здоров'я заявив головний лікар Moderna Тал Закс.

"Ми очікуємо, що дія вакцини триватиме не менш як рік", – сказав він.

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При цьому Закс не виключає, що для продовження дії препарату необхідне застосування третьої дози вакцини. Наразі вводяться дві дози з інтервалом приблизно в місяць.

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"Ми вважаємо, що є можливість для продовження ефекту. Особливо це необхідно тим, хто схильний до високого ризику інфікування", – додав експерт Moderna.

Нагадаємо, що вакцина від коронавірусу Moderna вже отримала дозвіл на екстрене використання в США, Євросоюзі, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та інших країнах.

При цьому, оскільки ліки було створено лише минулого року, тривалість імунітету, який вона надає, поки що невідома.

Однак вже відомо, що вона може викликати сильну алергічну реакцію. Першим таким випадком став лікар з Бостона.

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