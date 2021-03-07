У NASA назвали строки висадки першої жінки на Місяці

Американське космічне агентство NASA розраховує, що першій жінці вдасться досягти Місяця протягом найближчих десяти років.

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Про це розповіли представниці NASA, передає CBS News.

За словами очільниці Центру космічних польотів імені Маршалла Джоді Сінгер, місія "Артеміда" (Artemis) створює ракету для запуску космонавтів на Місяць. Для польоту виберуть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок.

Водночас реалізація програми поки затримується, оскільки сталася перевитрата коштів.

Керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон додала, що повернення до вивчення Місяця дасть змогу отримати різні цінні відомості і привести до багатьох нових відкриттів.

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"Ми ще багато повинні дізнатися. Ми все ще вчимося за зразками, які були отримані під час програми Apollo", – зазначила Блеквелл-Томпсон.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року космічне агентство NASA підписало з сімома країнами угоду за програмою про освоєння Місяця "Артеміда" (Artemis).

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