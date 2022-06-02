У НАТО розповіли, чи помститься Росія за зброю Україні від США

США передають нашій країні сучасну потужну зброю

У НАТО розповіли, чи хоче РФ помститися за зброю для України/Фото: колаж: "Сьогодні"

НАТО не очікує помсти з боку Росії через те, що Сполучені Штати Америки передають Україні сучасне озброєння.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише CNN.

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"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники НАТО та НАТО, — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено у договорі ООН", — сказав Столтенберг.

Чи намагатимуться США повалити Путіна?

США не шукають війни між НАТО та Росією. Також Вашингтон не прагне домогтися скидання президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив президент США Джо Байден у статті для The New York Times.

Він зазначив, що не схвалює дії Путіна та прагне припинити війну між Росією та Україною.

"Попри те, що я не згоден з Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його повалення в Москві", – сказав Байден.

Глава Білого дому додав, що доки Сполучені Штати або їхні союзники не будуть атаковані, Вашингтон не буде безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати в Україну, ні атакуючи російські сили.

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"Ми не заохочуємо Україну і не дозволяємо їй завдавати ударів за її межами. Ми не хочемо продовжувати війну лише для того, щоби завдати біль Росії", – додав Байден.

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