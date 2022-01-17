"У НАТО такого не допустять": Столтенберг поставив на місце Росію

Генсек Альянсу висловив тверду позицію у відповідь на ультиматум РФ

Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

Північноатлантичний альянс не піде на поступки Російської Федерації і не відведе своїх військ з країн, що приєдналися до НАТО з 1997 року.

Про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг в інтерв'ю CBC News.

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"Ми не можемо погодитися на те, щоб військ НАТО не було в країнах, які приєдналися з 1997 року. Адже половина наших членів тоді залишилася б без захисту", – сказав він.

Генсек НАТО додав, що в такому разі з'явилися б члени НАТО другого ґатунку, а "в Альянсі такого не допустять".

Столтенберг також прокоментував напружену ситуацію на кордоні з Україною.

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"Поки що немає впевненості щодо того, які наміри Росії", – підсумував він.

Росія проти НАТО