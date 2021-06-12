У Novavax заявили про ефективність своєї вакцини проти південноафриканського COVID-19

Незважаючи на те, що вакцина проходить кілька випробувань, вона ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

У п'ятницю, 11 червня, в американській компанії Novavax Inc заявили, що експериментальна вакцина NVX-CoV2373 проти COVID-19 показала імунну відповідь і захист від південноафриканського штаму коронавірусу

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Про це пише Reuters.

Крім того, ще одна вакцина від Novavax спеціально націлена на південноафриканський варіант (відомий як бета), викликала імунну відповідь і захист. Восени компанія планує проведення подальших клінічних випробувань.

Тестування сироватки крові тридцяти учасників проміжного випробування, які отримали обидві дози NVX-CoV2373, виявило стійкі реакції антитіл на вихідну версію коронавірусу, а також на варіант Alpha, вперше виявлений у Великобританії і США. А ось реакція на варіант Beta була трохи менше.

У компанії заявили, що нові дані доступні на онлайн-сервері препринтів bioRxiv і відправлені на експертну оцінку.

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Відзначимо, що вакцина проходить кілька випробувань, але ще не отримала дозволу на використання в будь-якій країні.

Раніше ми повідомляли, що в США прийняли рішення викинути мінімум 60 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson, які виробили на заводі Emergent BioSolutions в Балтіморі. Причиною стало її забруднення ключовим інгредієнтом, який використовують для виробництва AstraZeneca.

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