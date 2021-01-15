Страшна ДТП в Нью-Йорку: автобус вилетів з моста і завис (фото і відео)

У Нью-Йорку сталася дорожня аварія, в результаті якої пасажирський автобус-гармошка вилетів з естакади і повис над землею.
Як повідомляє ABC, ДТП сталася пізно ввечері 14 січня (за місцевим часом) в районі Бронкс.
В результаті аварії постраждали щонайменше вісім осіб, включно із водієм. Всіх їх доправили до районної лікарні – травми більшості потерпілих оцінюються як незначні, проте водій автобуса перебуває у важкому стані.
Допускається, що водій автобуса не впорався з керуванням. Інша можлива причина ДТП – несправність гальм автобуса.
В результаті передня частина "гармошки" пробила загорожу й, вилетівши за межі моста, впала з 15-метрової висоти на нижню дорогу.
Нагадаємо, що схожий інцидент стався минулого літа в Варшаві, де автобус-гармошка пробив загороду віадука і, вилетівши з віадука, розламався навпіл і впав на дорогу з п'ятиметрової висоти.
Нагадаємо, що місяць тому в Нью-Йорку була інша ДТП – в центрі Манхеттена автомобіль в'їхав в учасників руху Black Lives Matter.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк