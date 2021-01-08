У рейтингу мільярдерів відбулися зміни: хто став найбагатшою людиною в світі

Акції Tesla виросли майже на 8% за останню добу

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск у четвер, 7 січня, став найбагатшою людиною світу, обійшовши в рейтингу мільярдерів засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

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Про це повідомляє Bloomberg.

На цю мить статки Маска оцінюються в 194,8 млрд доларів, що на 9,5 мільярда доларів більше, ніж у Безоса, компанія якого Blue Origin є конкурентом SpaceX.

Видання зазначає, що ще недавно така перевага Маска здавалася неймовірною, Безос посідав перший рядок у рейтингу 500 найбагатших людей світу з жовтня 2017 року.

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Посунути лідера Маску вдалося завдяки зростанню акцій виробника електромобілів Tesla, які тільки за останню добу зросли на 7,9%. Крім того, Безос розлучився з частиною своїх статків при розлученні з дружиною Маккензі Скотт.

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Нагадаємо, з початку 2020 року 2200 мільярдерів по всьому світу заробили 1,9 трлн доларів. Їхні сукупні статки зросли на 20%, до 11 трлн доларів. При цьому найбільше розбагатіли китайські мільярдери. На другому місці – американці, на третьому – французи.

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