У Сенаті США досягли угоди з процесу імпічмента Трампа

Резолюція щодо розгляду буде ухвалена на початку тижня

Лідер більшості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер оголосив про досягнуту угоду, яка встановлює структуру майбутнього імпічмента Дональда Трампа, що гарантує справедливість розгляду.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

Шумер зазначив, що всі сторони (менеджери, адвокат колишнього президента і лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл) погодилися з цим планом, щоб цього тижня міг початися справедливий і чесний двопартійний процес.

"Імпічмент дасть змогу встановити правду і відповідальність, які потрібні для забезпечення необхідного об'єднання і зцілення в нашій країні після нападу на нашу демократію 6 січня, в результаті якого загинули п'ятеро людей", – заявив він.

В тренді Сенат призупинить процес імпічменту Трампа на прохання його адвоката

Нова резолюція Сенату, як очікується, буде ухвалена на початку цього тижня. Якщо більшість проголосує за конституційність розгляду, він продовжиться відповідно до положень резолюції:

до 16 годин з кожного боку для подання аргументів починаючи з середи, 10 лютого – кожна сторона повинна використати свій час протягом двох днів, а тривалість щоденного виступу не повинна бути більшою 8 годин;

після виступу обох сторін у сенаторів буде 4 години для запитань;

за запитом менеджерів з імпічменту, після запитань сенаторів буде виділено 4 години, порівну розділених для заслуховування аргументів розгляду Сенатом клопотання про виклик свідків і про надання документів;

до 4 годин, порівну розділених між менеджерами з імпічменту і захистом для заключного виступу;

по завершенню заключних виступів і часу для обговорення сенаторами, верхня палата Конгресу проголосує, оголосити чи ні Дональдові Трампу імпічмент.

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Нагадаємо, раніше Сенат погодився тимчасово зупинити процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа з вечора п'ятниці до вечора суботи на прохання адвоката екс-президента Девіда Шона, який дотримується єврейського шабату.

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