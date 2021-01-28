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У штурмі Капітолію звинуватили трьох представників антиурядової організації

28 січня, 05:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вони намагалися перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Байдена

У США в змові звинуватили трьох членів організації Oath Keepers ( "Хранителі клятви") з метою штурму Капітолію 6 січня.

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Як повідомляє Мін'юст США, три людини намагалися перешкодити Конгресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена на виборах, які пройшли в країні 3 листопада.

Ще під час президентських виборів в змову вступили 38-річна Джесіка Мері Уоткінс, 50-річний Донован Рей Кроул і 65-річний Томас Колдуелл.

Вони спілкувалися один з одним перед штурмом Капітолію і координували дії під час атаки.

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Всі троє перебувають під арештом, їм загрожує до 20 років в'язниці. Однак поки що ніхто з них не визнав себе винним.

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Нагадаємо, спецслужби Сполучених Штатів встановили особи 400 осіб, які брали участь в штурмі Капітолію. 130 осіб вже затримано.

У ЗМІ також з'явилася інформація про те, як прихильники Трампа планували штурм Капітолію.

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США штурм Капітолій
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