У США 15-річний підліток влаштував моторошну стрілянину в школі: є загиблі та поранені

В американському штаті Мічиган підліток влаштував стрілянину в школі. Внаслідок інциденту загинули три людини, ще шість отримали поранення.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо про загиблих?
Молодший шериф округу Окленд Майкл Маккейб заявив, що троє вбитих — студенти. Крім того, під час стрілянини постраждав вчитель.
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Затримання стрілка
Правоохоронці протягом п'яти хвилин затримали нападника. Ним виявився 15-річний учень. У хлопця вилучили пістолет. У поліції вважають, що він діяв наодинці. Під час затримання підліток не чинив опір. Він відмовився розмовляти з правоохоронцями.
Евакуація учнів
Учнів, які були у магазині, що поруч зі школою, де стався інцидент, — евакуювали.
Стрілянина в центрі Дніпра
У центрі Дніпра чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту постраждали люди.
Працівник будівельного майданчика та невідомий чоловік почали сваритися. Через це порушник дістав травматичну зброю і почав із неї стріляти у 52-річного працівника майданчика. Звернувся до поліції випадковий свідок. Потерпілого доправили до лікарні.
За скоєне нападнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
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