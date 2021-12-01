У США 15-річний підліток влаштував моторошну стрілянину в школі: є загиблі та поранені

Правоохоронці оперативно затримали хлопця

Підліток відмовився розмовляти з правоохоронцями після затримання/Колаж: Сьогодні

В американському штаті Мічиган підліток влаштував стрілянину в школі. Внаслідок інциденту загинули три людини, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про загиблих?

Молодший шериф округу Окленд Майкл Маккейб заявив, що троє вбитих — студенти. Крім того, під час стрілянини постраждав вчитель.

Затримання стрілка

Правоохоронці протягом п'яти хвилин затримали нападника. Ним виявився 15-річний учень. У хлопця вилучили пістолет. У поліції вважають, що він діяв наодинці. Під час затримання підліток не чинив опір. Він відмовився розмовляти з правоохоронцями.

Евакуація учнів

Учнів, які були у магазині, що поруч зі школою, де стався інцидент, — евакуювали.

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Стрілянина в центрі Дніпра

У центрі Дніпра чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Працівник будівельного майданчика та невідомий чоловік почали сваритися. Через це порушник дістав травматичну зброю і почав із неї стріляти у 52-річного працівника майданчика. Звернувся до поліції випадковий свідок. Потерпілого доправили до лікарні.

За скоєне нападнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

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