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У США заарештували друга Дональда Трампа

21 липня 2021 1:40

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

74-річний мільярдер Томас Барак-молодший використовував свій вплив, щоб просувати інтереси ОАЕ в Білому домі і в американських ЗМІ

Друг Дональда Трампа мільярдер Томаса Барак-молодший займався незаконним лобізмом / колаж "Сьогодні"

Друг Дональда Трампа мільярдер Томаса Барак-молодший займався незаконним лобізмом / колаж "Сьогодні"

У вівторок за звинуваченням в незаконному лобіюванні інтересів ОАЕ в США і в наданні неправдивих відомостей працівникам ФБР був заарештований 74-річний мільярдер Томас Джозеф Барак-молодший – друг 45-го президента США Дональда Трампа, глава інавгураційного фонду екс-президента в 2016 році.

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Про це повідомляє агентство Reuters .

В обвинувальному висновку, поданому федеральною прокуратурою в Брукліні (штат Нью-Йорк), значаться сім пунктів. Зокрема, сказано, що Барак, будучи незареєстрованим в якості лобіста на американській території, використовував свій вплив для просування інтересів зовнішньої політики ОАЕ в адміністрації Дональда Трампа.

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З Томасом Бараком проводили інтерв'ю співробітники ФБР, під час якого бізнесмен брехав про свої стосунки з владою Об'єднаних Арабських Еміратів.

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"Обвинувачені неодноразово використовували дружбу Барака і доступ до кандидата, який в підсумку був обраний президентом, до високопоставлених представників виборчої кампанії і урядовців, а також американських ЗМІ, щоб просувати політичні цілі іноземного уряду, не розкриваючи своєї істинної прихильності", – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ США.

74-річний Барак є давнім союзником Трампа і засновником приватної інвестиційної компанії DigitalBridge Group Inc (DBRG.N), орієнтованої на цифрову інфраструктуру. Барак пішов з посту генерального директора DigitalBridge в 2020 році. Представники DigitalBridge від коментарів відмовилися.

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Це далеко не перший такий скандал з оточенням Дональда Трампа. У 2019 році проти колишнього адвоката Трампа Рудольфа Джуліані почали розслідування через діяльність в Україні . Слідчі намагалися встановити, чи порушував Джуліані закони про запобігання іноземного впливу на політичні процеси в США.

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