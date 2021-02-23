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У США "Боїнг" розвалювався на шмаття в польоті: названо причину аварії

23 лютого, 17:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Національна рада з безпеки на транспорті США озвучила попередню версію НП

Інцидент з лайнером авіакомпанії United Airlines, у якого минулого тижня відмовив двигун під час польоту, міг бути викликаний зносом металевих частин силової установки PW4000.

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До цього, як повідомляє CNN, дійшли в Національній раді з безпеки на транспорті США (НСБТ).

На брифінгу, що став першим після інциденту, керівник Нацради Роберт Сумвальт сказав, що, попередньо, саме знос однієї з 22 лопатей гвинта в правому двигуні літака міг призвести до НП ситуації.

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Лопать, яка вийшла з ладу, посеред рейсу вирвалася з маточини і зачепила іншу. При цьому одна з них застрягла всередині реактивного двигуна, а друга звалилася на футбольному полі в місті Брумфілд, штат Колорадо.

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22 лютого частина дефектної лопаті вже доставили в лабораторію виробника двигуна – фірми Pratt & Whitney. Результати аналізу мали озвучити наступного дня. Головне питання, на яке доведеться відповісти авіаекспертам – як довго лопать була пошкоджена перед остаточною поломкою.

Сам двигун теж знімуть з літака для додаткової перевірки слідчими НСБТ. Загалом розслідування причин аварії може тривати понад рік.

Крім двигуна, каже Самвальт, в льотному фюзеляжі також було пошкоджено некритичну композитну деталь, яка надає літаку більшої аеродинаміки.

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Нагадаємо, що 21 лютого у Boeing 777 авіакомпанії United Airlines, на борту якого знаходилася 241 особа, відмовив двигун під час рейсу Денвер – Гонолулу. Лайнер безпечно повернувся в аеропорт вильоту, і ніхто не постраждав. Після цього декілька країн тимчасово відмовилися від експлуатації цих літаків з двигунами PW4000.

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літак Boeing Boeing-777
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