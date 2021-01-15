У США понад 1,3 млн осіб отримали другу дозу вакцини від COVID-19

Понад 9,7 млн осіб вже щеплені від коронавірусу

У США понад 1,3 млн осіб отримали другу дозу вакцини від коронавірусу.

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Про це повідомляють Федеральні центри з контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ) США.

Уже понад 11 млн доз вакцин застосовані, більшість з них – Pfizer і BioNTech. Застосування цієї вакцини почалося 14 грудня, інтервал між введенням першої та другої доз становить 21 день

Понад 9,7 млн осіб вже щеплені від коронавірусу. З них 1,3 млн уже отримали другу дозу вакцини, необхідну для появи імунітету до коронавірус.

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Станом на ранок 15 січня, в США було зафіксовано понад 23,3 млн випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли понад 388 тисяч осіб.

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До слова, в світі за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавирусной інфекцією, померли понад 2 мільйони людина .

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