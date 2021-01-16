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У США понад 10 млн осіб вакцинувалися проти COVID-19

16 січня, 01:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За останню добу вакциновані були 900 000 осіб

У США вже 10,6 мільйона осіб вакциновані від коронавірусу.

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Про це свідчать дані, опубліковані Центрами з контролю і профілактиці захворювань США, передає CNN.

Тільки за останню добу вакциновані були 900 000 осіб, понад 1,6 мільйонів осіб вже отримали обидві дози вакцини.

Використано були понад 7 тисяч доз вакцини від Pfizer/BioNTech і понад 5 тисяч доз вакцини від Moderna.

До речі, згідно з останніми даними, в США на коронавірус захворіли понад 23,4 мільйонів осіб, за останню добу – 238 тисяч. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 389 тисяч осіб.

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Також ми писали, що країнам-членам Євросоюзу вкрай не сподобалося повідомлення про те, що поставки вакцини від COVID-19 розробки німецької компанії BioNTech і американської Pfizer відкладуть на кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що компанія Pfizer тимчасово скоротить поставки своєї вакцини проти коронавірусу в Європу.

Також нагадаємо, які країни включилися в гонку вакцин від коронавірусу і хто може змінити ситуацію.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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США вакцина коронавірус
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