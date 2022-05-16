У США голосуватимуть за виділення Україні $40 млрд за спеціальною процедурою

У Сенаті збираються застосувати парламентську процедуру cloture

Ухвалення законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів Україні відбудеться в найкоротші терміни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення 40 мільярдів доларів Україні відбудеться в найкоротші терміни — після процедурного голосування. Воно заплановане на понеділок, 16 травня.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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У Сенаті збираються застосувати парламентську процедуру cloture, яка згортає подальші дебати з питання до 30 годин та дозволяє перейти до голосування.

Мітч Макконнелл сподівається, що рішення про застосування цієї процедури буде ухвалене відчутною більшістю. Це дасть впевненість у тому, що для рішення про надання допомоги Україні також не забракне голосів.

На що підуть кошти?

За словами президента України Володимира Зеленського, кошти будуть використані максимально швидко й без бюрократії для посилення захисту України. Передусім вони підуть на зброю та боєприпаси для нас, обладнання. Але не тільки. Це також підтримка розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо.

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