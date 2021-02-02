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У США число тих, хто вакцинувався від COVID-19, перевищило кількість виявлених випадків

2 лютого, 05:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щодня в США вводять близько 1,35 млн доз вакцини

У США число тих, хто вакцинувався від COVID-19, перевищило загальну кількість інфікованих.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За останніми даними, 26,5 млн жителів США отримали одну або дві дози вакцини від коронавірусу. Водночас як з початку пандемії в країні було зафіксовано 26,3 млн випадків зараження.

Щодня в США вводять близько 1,35 млн доз вакцини.

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Сполучені Штати як і раніше займають першу позицію за кількістю інфікованих. До речі, за весь час пандемії коронавірусу в країні від ускладнень, викликаних інфекцією, померло понад 442 тисячі осіб.

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Раніше ми писали, що влада Сполучених Штатів вважає, що світова спільнота повинна провести повноцінне міжнародне розслідування стосовно джерела поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Також повідомлялося, що США планують закупити незабаром ще по 100 млн доз вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Moderna і Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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США вакцина коронавірус
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