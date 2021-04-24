У США ще один продукт визнали небезпечним алергеном

Тепер у списку основних харчових алергенів Сполучених Штатів дев'ять пунктів і виробники повинні маркувати продукцію, що вміщує їх

У Сполучених Штатах до списку основних харчових алергенів внесли кунжут, і тепер виробники повинні маркувати продукцію, що його вміщує.

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Також, згідно з підписаним президентом Сполучених Штатів Джо Байденом законом, у країні збільшать кількість досліджень, спрямованих на боротьбу зі зростанням смертельних алергій, передає Axios.

За даними організації FARE, що досліджує харчові алергії, у США на алергію на кунжут страждають понад 1,5 мільйона людей.

Згідно з новим законом про безпеку харчових продуктів, до січня 2023 року всі продукти, що містять кунжут, повинні бути чітко марковані.

Раніше закон отримав двопартійну підтримку обох палат: в березні його підтримав Сенат, а у квітні – Палата представників Конгресу.

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Зазначимо, кунжут став дев'ятим продуктом у списку основних харчових алергенів США, до якого також входять: молоко, яйця, риба, ракоподібні молюски, лісові горіхи, пшениця, арахіс, соєві боби.

Згідно з дослідженнями, кількість небезпечних для життя харчових алергій у дітей щорічно з 1997 року збільшувалася на 4%, а кількість відвідувань лікарень швидкої допомоги через анафілаксію, викликану харчовою алергією, за останнє десятиліття збільшилася втричі.

Ми також писали, що в Нью-Йорку зафіксували різку алергічну реакцію на препарат від коронавірусу, створений компаніями Pfizer і BioNTech.

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