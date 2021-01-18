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У США евакуювали Капітолій: над будівлею дим

18 січня, 17:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Тривога виявилася помилковою – займання сталося під мостом, недалеко від парламентського комплексу

У Вашингтоні евакуювали присутніх у будівлі Конгресу – Капітолії, де сьогодні проходить репетиція церемонії інавгурації наступного президента США Джо Байдена.

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Як повідомляє Metro, над будівлею видно дим, спрацювали сирени.

Охорона Конгресу повідомила про "зовнішню загрозу безпеки", через яку всі входи і виходи з Капітолія перекрили.

Незабаром стала відома причина пожежної тривоги: сирени ввімкнули через займання під мостом, де ночували безхатьки, це недалеко від території парламентського комплексу.

І хоча тривога виявилася помилковою, будівлю було вирішено перекрити задля обережності.

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Втім, від пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно в Капітолії стався інший інцидент: через контрольно-пропускний пункт до будівлі намагався пройти за підробленим інавгураційним пропуском чоловік із зарядженим пістолетом і більше ніж 500 патронами. Його заарештували, але пізніше відпустили.

А через проблеми з безпекою відклали іншу репетицію інавгураційній церемонії, яку було заплановано на вчора. 20 січня в Капітолії відбудеться інавгурація демократа Джо Байдена, який стане 46-м президентом США. Раніше ми писали, як захід пройде в умовах карантину.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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США Вашингтон інавгурація пожежа Капітолій Джо Байден
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