У США евакуювали Капітолій: над будівлею дим

У Вашингтоні евакуювали присутніх у будівлі Конгресу – Капітолії, де сьогодні проходить репетиція церемонії інавгурації наступного президента США Джо Байдена.
Як повідомляє Metro, над будівлею видно дим, спрацювали сирени.
Охорона Конгресу повідомила про "зовнішню загрозу безпеки", через яку всі входи і виходи з Капітолія перекрили.
Незабаром стала відома причина пожежної тривоги: сирени ввімкнули через займання під мостом, де ночували безхатьки, це недалеко від території парламентського комплексу.
І хоча тривога виявилася помилковою, будівлю було вирішено перекрити задля обережності.
Втім, від пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно в Капітолії стався інший інцидент: через контрольно-пропускний пункт до будівлі намагався пройти за підробленим інавгураційним пропуском чоловік із зарядженим пістолетом і більше ніж 500 патронами. Його заарештували, але пізніше відпустили.
А через проблеми з безпекою відклали іншу репетицію інавгураційній церемонії, яку було заплановано на вчора. 20 січня в Капітолії відбудеться інавгурація демократа Джо Байдена, який стане 46-м президентом США. Раніше ми писали, як захід пройде в умовах карантину.
Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена
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