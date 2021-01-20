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У США погрожують підірвати будівлю Верховного суду

20 січня, 17:48

Віталій Семченко Віталій Семченко

За даними ЗМІ, інформація не підтвердилася

Верховний суд Сполучених Штатів евакуюють через загрозу вибуху.

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Про це в Twitter написав кореспондент NBC Марк Сегрейвс.

Пізніше він уточнив, що в будівлі суду не знайшли вибухового пристрою.

CNN з посиланням на джерело пише, що в установу дійсно надійшло повідомлення з погрозою вибуху, проте його співробітників не евакуювали.

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Відзначимо, що будівля суду перебуває в безпосередній близькості від від Капітолію США, де обраний президент Джо Байден прийме присягу менш ніж через годину.

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Як повідомлялося раніше, через кілька годин після вступу на посаду 46-й президент США Джо Байден підпише кілька указів, меморандумів та директив, "щоб повернути назад найсерйозніші збитки, завдані адміністрацією" його попередника Дональда Трампа.

Більше про те, що відбувається у США, читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

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