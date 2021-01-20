У США погрожують підірвати будівлю Верховного суду

Верховний суд Сполучених Штатів евакуюють через загрозу вибуху.
Про це в Twitter написав кореспондент NBC Марк Сегрейвс.
Пізніше він уточнив, що в будівлі суду не знайшли вибухового пристрою.
CNN з посиланням на джерело пише, що в установу дійсно надійшло повідомлення з погрозою вибуху, проте його співробітників не евакуювали.
Відзначимо, що будівля суду перебуває в безпосередній близькості від від Капітолію США, де обраний президент Джо Байден прийме присягу менш ніж через годину.
Як повідомлялося раніше, через кілька годин після вступу на посаду 46-й президент США Джо Байден підпише кілька указів, меморандумів та директив, "щоб повернути назад найсерйозніші збитки, завдані адміністрацією" його попередника Дональда Трампа.
Більше про те, що відбувається у США, читайте на сайті "Сьогодні": "Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці".
Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена
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