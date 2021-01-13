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У США голосують за імпічмент Трампа. Капітолій оточили нацгвардійці (фото і відео)

13 січня, 19:39

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Востаннє війська у Капітолії були ще за часів громадянської війни

У США, де Палата представників намагається оголосити імпічмент чинному президентові Дональду Трампу, бійці Нацгвардії оточили будівлю Капітолію. Вони охороняють уряд на випадок можливих акцій протесту.

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Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що вранці спікер Ненсі Пелосі вийшла за межі Капітолію, щоб подякувати нацгвардійцям, які несли службу під час протестів минулого тижня.

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Президент і генеральний директор Історичного товариства Капітолію США Джейн Кемпбелл заявив, що востаннє війська "жили" в Капітолії ще за часів громадянської війни – коли будівля ще будувалася, а відкритий простір використовували як польову лікарню.

Відео: Reuters
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В обід у Вашингтоні знаходилося 6600 бійців, зараз їх вже більше. Національна гвардія наразі має 20 000 гвардійців для забезпечення безпеки під час інавгурації, більшість з них можуть бути у Вашингтоні у ці вихідні.

Нагадаємо, минулого тижня прихильники чинного президента США Дональда Трампа взяли штурмом головний будинок Капітолію, де повинні були визначити і оголосити переможця на виборах.

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США Капітолій нацгвардійці
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