У США госпіталізували патріарха Варфоломія

Варфоломій прибув до США з офіційним візитом

Патріарх Варфоломій відчув нездужання/Колаж: Сьогодні

У США, де нещодавно Алек Болдвін випадково застрелив українку, у лікарню Університету Джорджа Вашингтона госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія.

Про це повідомляє грецька православна архиєпархія Америки.

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Деталі госпіталізації

Патріарх відчув нездужання перед від'їздом на службу в Собор Святої Софії. В архиєпархії вважають, що його стан може бути викликано тривалим перельотом і щільним розкладом заходів в США.

"Лікар порадив йому відпочити, і з обережності він буде доставлений в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження", — йдеться в повідомленні.

Стан патріарха Варфоломія

Згодом в архиєпархії додали, що патріарх Варфоломій відчуває себе добре. За рекомендацією медиків він проведе ніч в лікарні для спостереження. Очікується, що завтра його випишуть.

Офіційний візит в США

За інформацією Orthodox times, патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом. Він розпочався 23 жовтня і повинен тривати до 3 листопада. Через пандемію COVID-19, офіційний візит відкладений з травня 2020 року. Це перший візит патріарха в США з 2009 року. У неділю Варфоломій мав відвідати Всеправославну Хоростасію в соборі Святої Софії в Вашингтоні, і, зокрема, ввести в сан недавно призначених священнослужителів Грецької православної церкви в Америці.

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