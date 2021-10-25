Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові
СЬОГОДНІ Світові новини США

У США госпіталізували патріарха Варфоломія

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 жовтня, 00:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Варфоломій прибув до США з офіційним візитом
Патріарх Варфоломій відчув нездужання/Колаж: Сьогодні
Патріарх Варфоломій відчув нездужання/Колаж: Сьогодні

У США, де нещодавно Алек Болдвін випадково застрелив українку, у лікарню Університету Джорджа Вашингтона госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія.

Про це повідомляє грецька православна архиєпархія Америки.

Реклама

Деталі госпіталізації

Патріарх відчув нездужання перед від'їздом на службу в Собор Святої Софії. В архиєпархії вважають, що його стан може бути викликано тривалим перельотом і щільним розкладом заходів в США.

"Лікар порадив йому відпочити, і з обережності він буде доставлений в лікарню Університету Джорджа Вашингтона для спостереження", — йдеться в повідомленні.

Стан патріарха Варфоломія

Згодом в архиєпархії додали, що патріарх Варфоломій відчуває себе добре. За рекомендацією медиків він проведе ніч в лікарні для спостереження. Очікується, що завтра його випишуть.

Офіційний візит в США

За інформацією Orthodox times, патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом. Він розпочався 23 жовтня і повинен тривати до 3 листопада. Через пандемію COVID-19, офіційний візит відкладений з травня 2020 року. Це перший візит патріарха в США з 2009 року. У неділю Варфоломій мав відвідати Всеправославну Хоростасію в соборі Святої Софії в Вашингтоні, і, зокрема, ввести в сан недавно призначених священнослужителів Грецької православної церкви в Америці.

Реклама

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти