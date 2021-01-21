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У США гряде імміграційна революція: Байден розпочав роботу

21 січня, 00:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент США в перший день на посаді спрямує до Конгресу новий законопроєкт

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже в перший день свого правління має намір спрямувати до Конгресу законопроєкт про імміграційну реформу. У разі ухвалення США очікує найбільша перебудова імміграційної системи за останні десятиліття.

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Про це повідомляє Reuters.

Ось кілька важливих реформ, які передбачає план Байдена з імміграційної політики:

  • Встановлює восьмирічний шлях до громадянства для мільйонів людей, які незаконно проживали в Сполучених Штатах з 1 січня 2021 року. Вони матимуть право подати заяву на отримання грін-карти після п'яти років тимчасового статусу, якщо пройдуть перевірку біографічних даних і будуть платити податки. Ще через три роки вони зможуть подати заяву на отримання громадянства.
  • Деяким іммігрантам, які були депортовані під час адміністрації Трампа і раніше проживали в Сполучених Штатах протягом трьох років, дозволять повернутися, щоб возз'єднатися з сім'єю або з інших гуманітарних причин.
  • Підвищує щорічні обмеження для сімейної імміграції, але скасовує їх для робочих віз.
  • Звільняє подружжя і дітей власників грін-карт від імміграційних квот на основі зайнятості, збільшуючи кількість грін-карт, доступних іммігрантам, які працюють за наймом.
  • Скасовує багаторічні заборони на повторний в'їзд для певних людей, які жили в Сполучених Штатах нелегально, а потім поїхали.
  • Надає дозволи на роботу утриманцям власників візи H-1B.
  • Уповноважує регіональні центри обробки в Центральній Америці реєструвати і обробляти дані людей для переселення біженців та інших за програмами легальної міграції.
  • Дозволяє фінансування юридичних консультацій для вразливих груп мігрантів, таких як діти.
  • Збільшує кількість імміграційних суддів, які працюють в судовій системі.
  • Замінює слово "іноземець" на "негромадянин" в імміграційних законах США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також намагався серйозно реформувати американську міграційну систему. Зокрема він хотів замінити грін-карти на нові візиBuild America Visa і почав будувати стіну на кордоні з Мексикою.

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Ми також повідомляли, що Трамп підписав указ про 60-денну заборону на імміграцію в країну для низки категорій через негативні економічні наслідки поширення коронавірусної інфекції.

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США реформування імігранти Джо Байден
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