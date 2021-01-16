У США через заворушення в Капітолії відкрили 275 кримінальних справ

У США через заворушення, які влаштували прихильники чинного президента США Дональда Трампа в Капітолії 6 січня, вже порушено 275 кримінальних справ.

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Як повідомляє CNN, звинувачення пред'явили приблизно 98 особам.

Однак виконуючий обов'язки прокурора округу Колумбія зазначив, що вони зосереджені на затримання найбільш небезпечних злочинців, тому число кримінальних справ збільшуватиметься.

Як повідомляла кореспондент новин "Сьогодні", ФБР шукає загарбників Капітолію по оголошеннях по всьому Вашингтону.

Агенти ФБР на зупинках розмістили фотографії учасників штурму будівлі Конгресу США і попросили жителів міста допомогти ідентифікувати і знайти їх.

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На бордах з фотографіями загарбників Капітолію написано, що у всіх, у кого є інформація про цих людей, хто був свідком штурму в Капітолії, просять зателефонувати за безкоштовним розміщеному телефону.

Як раніше стало відомо, під час інавгурації Байдена безпеку забезпечуватимуть близько 15 тисяч бійців Національної гвардії, частина з них буде зі зброєю.

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